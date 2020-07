Su talla nunca fue un impedimento. Al contrario, Paolo Maldonado sabía utilizarla para sacar ventaja y superar a todo rival que se ponía enfrente. Es más, el “Chato” hizo historia en el fútbol peruano y también a nivel internacional. Con Universitario de Deportes fue tricampeón nacional junto a otras figuras como José Luis “El Puma” Carranza, Gustavo Grondona, Eduardo Esidio, Óscar Ibáñez, entre otros. Además, en 2003 vistiendo la camiseta de Cienciano ganó la Copa Sudamericana. Ello lo convierte en un personaje con mucho por contar y en esta nota con El Bocón lo hace.

¿Viviste una de las mejores épocas de Universitario de Deportes?

Tuve la oportunidad de estar en lo mejor que ha hecho Universitario de Deportes a nivel local. Muy feliz de haber pertenecido a ese grupo y ser parte de esa historia tan rica.

¿Campeonar con Universitario de Deportes y en Matute es uno de los mejores recuerdos?

Es una situación que muy rara vez se da en la historia, no solo en el fútbol peruano sino también a nivel mundial. Al rival de toda la vida ganarle un título y dar la vuelta olímpica en ese estadio, para nosotros como parte de ese equipo es muy placentero y es para recordarlo. Eso va a quedar para siempre.

¿Quién lo recuerda más, el hincha de Universitario de Deportes o el de Alianza Lima?

Yo creo que el hincha de Alianza Lima no lo quisiera recordar, el que se lo recuerda toda la vida es el hincha de la Universitario de Deportes. Si me hubiera pasado al revés quisiera borrar esa parte de la historia.

¿Cómo era el “Puma” Carranza dentro del campo?

El “Puma” dentro del campo era lo fue, lo que es y lo que será el juego de Universitario de Deportes, lo que siente el hincha y se representa dentro de la cancha. Uno como jugador se contagiaba de eso.

¿Gustavo Grondona es uno de los mejores volantes con los que compartiste equipo?

Gustavo Grondona tenía un jugo muy fino, teníamos mucha relación futbolística, era muy fácil jugar con él. Debe haber sido uno de los mejores “8″ con los que jugué.

¿Alguna anécdota que recuerdes de tu paso por Universitario de Deportes?

Para nosotros las concentraciones eran como las fiestas. El encontrarnos, el “vacilón” que había en las cenas, los juegos que hacíamos en las habitaciones. Nos encantaba estar concentrados porque los grupos de la “U” te permitían ser feliz siempre. Ese es uno de los mejores recuerdos que tengo.

¿Haber ganado la Copa Sudamericana con Cienciano también te llena de orgullo?

Sí, imagínate ser el único equipo en la historia del fútbol peruano que consiguió un extraordinario título. Fue una satisfacción para todo el Perú. Uno después se da cuenta todo lo que trascendió ese título. Esa ha sido una de las mejores historias de la vida deportiva del club.

¿Quién era el más jodido en ese equipo?

Con lo serio que es Óscar Ibañez el tenía que ver mucho con la “joda”. Holsen también. Luego no había uno ladilla.

¿Y en Universitario de Deportes quién ponía la “chacota”?

En la “U” habían muchos. El “Puma” era uno de los más jodidos, Roberto (Martínez)también, se la agarraban con “Pichicho” Benavides. Eran los líderes en todo sentido. Tanto para las cosas buenas como para la “chacota”.

¿Pudiste llegar a Sporting Cristal?

La única situación fue en 2005 cuando “Chemo” era entrenador, conversó conmigo y me había pedido. No tuvo mucha acogida en la dirigencia porque yo era un jugador muy identificado con la “U”.

¿Hoy podrías jugar en el equipo de Ángel Comizzo?

Sí. Yo creo que hay muchos jugadores de mis características que tuviéramos muchos más facilidades para jugar porque las reglas te protegen más.

¿Antes pegaban más?

Había mucha más fricción, antes no cuidaban demasiado el espectáculo. Había más juego de boquilla, golpear cuando los árbitros no se den cuenta. Son cosas que ya no se pueden repetir.

¿Qué recuerdos tienes de tu paso por Grecia?

Yo hice contrato por tres años en Grecia, lamentablemente no tuve paciencia, regresé casi a los seis meses, devolví dinero no tuve una orientación específica que me visualizara las cosas distintas.

Ahora diriges al equipo femenino de Universitario de Deportes, ¿qué diferencias hay?

La única diferencia es en el trato con las chicas. Luego, se trabaja todo igual.

