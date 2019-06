¿Universitario ó Alianza Lima? | Irven Ávila: "Esta semana debe definirse mi futuro"

De vuelta a Perú. El delantero nacional, Irven Ávila es una de las principales opciones de los clubes más grandes de la Liga 1. Y es que Alianza Lima y Universitario están en busca de un '9' que reemplace -cuando se necesite- a Maurico Affonso y Germán Denis respectivamente en el torneo local.

El futuro del exjugador de Sporting Cristal no seguiría en México y en unas antiguas declaraciones, el popular 'Beibe' indicó que habían equipos locales que le habían lanzado ofertas. "Es cierto que me llamaron clubes peruanos que quieren contar conmigo, pero no me gustaría dar nombres. Ya me sentaré con mi agente para analizar estas alternativas para después escoger lo mejor para mí", declaró en RPP Noticias.

Y aunque el 'Cholito' luchará hasta el final para quedarse en Monarcas Morelia, dijo que esperará estos días junto a su agente para definir su futuro. "Mi intención es quedarme en México. Siempre quise emigrar y, ahora que estoy afuera, voy a hacer lo posible para no irme. Vamos a esperar qué pasa en estos días. Esta semana debe definirse", agregó.

Cabe mencionar que el pase del jugador pertenecía a Lobos BUAP, sin embargo, el conjunto mexicano ha sido desafiliado de la Liga MX y Ávila está quedando como jugador libre. Asimismo, él aún evaluará las ofertas que tiene.