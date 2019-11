Más que agradecido. La final de la Copa Libertadores trajo a una gran cantidad de periodistas deportivos reconocidos a nivel mundial, sin embargo, uno de los ausentes fue Martín Liberman de Fox Sports pero que aún estando lejos, recibió una serie de recuerdos por parte de amigos en Perú.

Pues fue el caso del ‘Colorado’ quien recibió una camiseta de Universitario de Deportes con su nombre en pleno programa de cable y no dudó en recordar su pasado futbolístico. “Bueno, mientras buscan el video voy a aprovechar. Gracias a ‘Papelito’ Cáceres, director de comunicación de Universitario”, dijo en su programa.

El número de la camiseta que tenía era la número 5 y por ello, Sergio Goycochea no dudó en vacilarlo en vivo, sin embargo, Liberman le respondió y recordó sus mejores momentos en el fútbol.

“Y de esto juego yo, qué quieres que haga. Obvio papá. Yo corro, corto, distribuyo. Corto, distribuyo. Me tienes que haber visto de chico. Un crack era. Hay videos, un crack era. Sólo que no sé qué me pasó después”, agregó.

