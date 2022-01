Manuel Barreto, el nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores de Universitario de Deportes, se refirió sobre el trabajo que tendrá en el club merengue y explicó el plan que tiene para impulsar las canteras del cuadro crema.

“Yo debo elaborar un proyecto y un plan para que los chicos de menores en Universitario de Deportes se puedan formar. Introducir una línea de aprendizaje e introducir una metodología que dará vida a este trabajo. Lo estoy formando desde el inicio. Básicamente busco desarrollar y cuidar el talento de los chicos de la ‘U’ difundiendo valores”, contó Manuel Barreto en una entrevista con Pase Filtrado.

El ex DT de Sporting Cristal aseguró que tiene mucho por trabajar, ya que Universitario no logra consolidar y vender jugadores desde Raúl Ruidíaz. “Me encontré con la realidad de que en los últimos años no tuvimos jugadores que se consoliden. Si te pones a pensar en el último jugador que sacó el club de menores, se consolidó y se vendió sin tener que remontarnos hasta Ruidíaz, por ejemplo. Hay un diagnóstico y sobre él hay que construir el proyecto”, explicó.

“Soy de las personas que cree en los procesos. Considero que a nivel profesional el proyecto más importante es ganar, mucho más en un grande como la ‘U’. No puedes tú alejarte de eso. En cambio, en el fútbol formativo tú si tienes la posibilidad de construir, de errar y de ir ajustando las cosas. Creo que hay que partir por crear. La volatilidad del puesto de primera división haría que un día hay que seguir de una forma y en otro momento de otra, algo que no puedes hacer en menores. Primero debemos crear un método. Con el tiempo eso puede repercutir en el primer equipo”, indicó.

Finalmente, Manuel Barreto comentó que solo se ha reunido una vez con Gregorio Pérez y Jean Ferrari, pero que en el transcurso de las semanas habrá un trabajo más cercano con ellos.

“Por ahora solo tuvimos una sola reunión. Ellos están preparando la Copa Libertadores y la Liga 1. Después, esperando que el profe se recupere, buscaré ir a molestarlo (risas). Me gustaría que Gregorio Pérez nos hable a todos acerca de liderazgo, considero que tiene mucho por transmitir. Tiene mucho para darle a la institución”.