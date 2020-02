El defensor de Universitario, Luis Valverde debutó este viernes con el elenco ‘crema’ de la mano de Gregorio Pérez. El jugador ‘merengue’ contó cómo vivió este triunfo ante Melgar de Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura y no dudó en mostrar su admiración por Alberto Rodriguez.

“Cuando era menor, admiraba a Alberto Rodriguez”, reveló el juvenil de 19 años en RPP Noticias. Asimismo, el jugador agregó que sigue teniendo comunicación con el ahora jugador de Alianza Lima y que lo supo aprovechar cuando aún jugaba por Universitario.

“Le preguntaba cosas puntuales cómo anticipar con un cabezazo y todos los cierres”, sostuvo en el citado medio radial. Valverde contó cómo influyó el consejo de Gregorio Pérez, sobre todo para el segundo tiempo.

"Cuando entramos al camerino, el profesor me dijo que tenga tranquilidad y cuento con su confianza. Me pidió que tenga mucha fe y que por algo estaba acá. Entré más tranquilo a la etapa complementaria, sentí el apoyo más de Luis Urruti y Rafael Guarderas. Nelinho Quina también me habló bastante ahí”, finalizó.

