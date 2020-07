El atacante uruguayo de Universitario de Deportes, Luis Urruti, aseguró que se encuentra feliz por volver a las prácticas junto con sus compañeros y tienen como objetivo ser campeones a fin de año.

“Estoy contento por volver. Con muchas ganas y por suerte ya es el quinto día. Contento de compartir con los compañeros y ganar en lo físico para llegar de la mejor manera al torneo”, señaló.

Luis Urruti comentó que estuvo trabajando la parte física mientras se encontraba en su país. “En Uruguay estuve entrenando y me mantuve bien físicamente. Venía con una ilusión y ya saben todos lo que me pasó y perdí 15 días encerrado. Creo que perdí un poco pero ya me estoy recuperando de la mejor manera. Nos estamos preparando para el objetivo que es campeonar”, contó.

Sobre el reinicio de la Liga 1: “El campeonato es parejo. Todos están muy bien, por lo que he visto. Hay buenos equipos que son dinámicos”, aseguró.