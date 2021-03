Universitario de Deportes solo ha sumado un punto de seis posibles y todas las críticas apuntan a Ángel Comizzo. Y quien tuvo duras palabras contra el entrenador crema fue el periodista Silvio Valencia.

Ello sucedió en el programa ‘Exitosa Deportes’, en el que analizaron el mal momento que pasan los cremas en la Liga 1.

“Que tipo tan buchón este Comizzo, un tipo problemático, jodido, el señor no puede dirigir en Buenos Aires ni eL transito, yo creo que el no va a acabar la campaña en la ‘U’, no por los resultados, sino por los malos actos que está haciendo con sus jugadores, me cuentan que los jugadores no lo soportan más y el tipo se va a terminar yendo”, dijo Silvio Valencia.

LO MÁS LEÍDO