Universitario: Juan Manuel Vargas sería el próximo invitado de El Valor de la Verdad | FOTO

¿Que haces 'Loco'? Luego de la salida de Juan Manuel Vargas de Universitario, se ha sabido poco o nade del exjugador de la Fiorentina en el mundo del fútbol. El popular 'Loco' parecía que estaba cerca de jugar en la Universidad César Vallejo a pedido de 'Chemo' Del Solar, sin embargo, todo quedó en especulaciones.

No obstante, el exvolante de la selección peruana reaparecería ante sus seguidores pero no en un equipo de fútbol, sino nuevamente dentro del mundo de la farándula. Según trascendió en las últimas horas, el ex dirigido de Nicolás Córdova sería el próximo invitado de Beto Ortiz en su programa de 'El valor de la verdad'.

Dicho programa se emite todos los sábados a partir de las 10:00 de la noche y en esta oportunidad, Juan Manuel Vargas hablaría de diversos temas. El más 'importante' en el mundo del espectáculo sería acerca de la relación que tuvo con la modelo Tilsa Lozano hace varios años.

Mientras que en el tema deportivo, comentaría acerca de la selección peruana y de su salida del conjunto de Universitario a fines del 2018. Sin duda alguna, el 'Loco' se olvidaría de sus buenos momentos como futbolista profesional y se estrenaría como figura del espectáculo.

