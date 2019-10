Universitario | Juan Diego Gutiérrez: "No está en mis planes regresar, pero es difícil decirle que no a la 'U'"

Juan Diego Gutiérrez terminó la temporada con el HFX Wanderers de la Premier League de Canadá, tras ser elegido como el mejor jugador de la última fecha del certamen.

El ex Universitario de Deportes aseguró en una entrevista que no tiene en mente regresar a Perú, pero lo pensaría sí es que recibe una propuesta de Universitario.

"No está en mis planes regresar al Fútbol Peruano. Sin embargo, la vez pasada que dije eso, la 'U' hizo una oferta y la acepté. En mi cabeza no está regresar porque quiero quedarme mucho más tiempo afuera, pero el corazón puede decir lo contrario al momento de tomar una decisión. Es difícil decirle que no a Universitario", dijo al diario Depor.

El ex Universitario de Deportes, Juan Diego Gutiérrez, habló sobre el nivel de la liga de Canadá y explicó que no es nada fácil. "El nivel de los clubes es muy alto. Prácticamente todos los partidos que disputamos fueron finales. Los equipos en Canadá tienen jugadores de gran biotipo y muy rápidos, algunos ya se parecen a Bolt (risas). Uno, desde su posición, tiene que tratar de hacer lo posible para contrarrestar ello y destacar", señaló.

Sobre la selección peruana, el futbolista comentó que no piensa en ser convocado. "No es algo que me quite el sueño en este momento porque sé que debo estar a cierto nivel y mantenerlo. Primero tengo que conseguir algunos objetivos para luego pensar en ello", manifestó.