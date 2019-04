Universitario: José Carvallo explicó su polémico festejo ante Alianza Lima

Universitario de Deportes venció 3-2 a Alianza Lima en Matute y uno de los futbolistas que más festejó el triunfo fue José Carvallo, quien protagonizó una polémica con jugadores blanquiazules.

Y es que en los goles de Universitario de Deportes, José Carvallo festejó de forma eufórica y besando el escudo de su equipo, algo que los de Alianza Lima lo tomaron como provocación.

"Son emociones del momento, uno está a mil por hora, no demos pelota a cosas que no existen, terminó el partido y con los jugadores de Alianza todo bien. Me nació besar el escudo de la U porque soy hincha de la U, acá no hay violencia, ese tipo de cosas no existen, son emociones del momento, estoy celebrando por mi equipo y estoy feliz por eso", dijo el arquero.

"Gracias a Dios se dio un triunfo muy bueno, importante, contra el clásico rival. Era un partido que teníamos que ganar sí o sí porque hace tiempo que la U no le ganaba a Alianza y se pudo hacer en su cancha", agregó.

Video: GOL PERÚ

