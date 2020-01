Jonathan Dos Santos habla sobre su presente en Universitario de Deportes. El delantero uruguayo anotó en el último partido ante Huracán y empujó al equipo merengue a conseguir su primer triunfo en la temporada con Gregorio Pérez. Entre otras cosas, Dos Santos resaltó el apoyo incondicional de la hinchada crema, quien acudió al estadio del Bicentenario en gran masa, detalle que sorprendió al exatacante de Cerro Largo.

“No pensaba que vinieran tantos hinchas de Universitario. Ya me habían dicho que a donde vaya el equipo, siempre va la barra. Espero que nos sigan acompañando”, declaró Dos Santos en una extensa entrevista con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

¿Cuántos goles promete Dos Santos esta temporada?

“No tengo un número de goles para esta temporada, pero lo ideal es hacer más de lo que hice en Uruguay, más de 15”

Descartó Nacional de Uruguay para venir a Perú

“Estaba con una propuesta de Nacional, pero al final decidí que era mejor salir a Universitario que es un equipo muy grande de Perú. Espero que sea la decisión correcta”

¿Qué le pide Goyo Pérez a Dos Santos en el equipo?

“El profe nos ha pedido que salgamos jugando, que siempre se llegue con pelota dominada. Creo que se buscó eso con Donald Millán. En Cerro Largo jugaba con la 10 porque quedaba libre. Acá llegué y ya estaban casi todos los números tomados, no me hago problemas con eso y escogí la 25. También me acomoda jugar con doble punta, en otros equipos lo he hecho. En los entrenamientos no lo hemos trabajado, solo el 4-3-3”

Dos Santos habla sobre su primer gol con Universitario

“Por lo general me gusta ir al primer palo, también me lo ha pedido el profesor. Intuí que el zaguero iba a parar la pelota y fui ahí”

