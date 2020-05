Jersson Vásquez: “Cuando era ‘crema, en 20 minutos tenía más de mil ‘likes’ y ahora publico algo y no llego ni a 300”

Jersson Vásquez fue durante mucho tiempo el capitán de Universitario de Deportes. El lateral izquierdo dejó el club al final de la temporada 2019 y partió al norte, siendo su nuevo club César Vallejo, que dirige ‘Chemo’ del Solar.

En entrevista con Radio Ovación, Jersson Vásquez habló sobre las diferencias que encuentra entre Universitario y César Vallejo: “Universitario es un equipo grande, tiene una gran hinchada, un buen aliento y eso es emocionante. Eso te da la 'U' y quizás lo contrario sucede en Vallejo, donde también tienes la obligación de ganar, pero no sientes tanta presión mediática como en Universitario. Cuando era 'crema, en 20 minutos tenía más de mil ‘likes’ y ahora publico algo y no llego ni a 300, pero es parte del fútbol. Me tocó pasar esos lindos momentos y por ahora quedará en el recuerdo”, expresó.

Este año, Jersson Vásquez vivió una nueva experiencia: enfrentó a Universitario luego de tres años y encima le marcó un golazo, en un duelo que concluyó con victoria de César Vallejo.

“Ni bien llegué al Monumental, me comuniqué con mi familia y les dije: ‘me estoy comenzando a sentir raro’. Venía de jugar tres años en la 'U' y llegar al estadio con otro equipo te descuadra. Me sentí así en el calentamiento previo y en los primeros minutos del partido”, explicó Jersson Vásquez sobre su duelo ante Universitario.

De otro lado, el defensor habló sobre la suspensión perfecta de labores en el cuadro crema: “Me pongo en el pellejo del jugador de Universitario y no se lo deseo a nadie. Espero que la pandemia acabe lo más pronto posible", dijo.

