Y un día regresó. Universitario recibió a la Universidad César Vallejo este sábado en el estadio Monumental, este encuentro se dio por la fecha 4 del Torneo Apertura y varios exujugadores ‘cremas’ llegaron a Ate con la camiseta del ‘poeta’.

Tal es el caso de Jersson Vásquez, el lateral no solo llegó al Monumental, sino que anotó el primer gol de Vallejo en el primer tiempo y dejó en silencio a todo el estadio. El jugador culminó su contrato con la U en el 2019 y recibió la oferta de Vallejo por lo que algunos hinchas tuvieron comentarios negativos sobre él.

“Algunos hinchas me gritaron mercenario. Quiero aclarar que en Vallejo gano menos que en la” U" sino pregúntenle a su gerente deportivo. Uno no puede quedarse donde no lo quieren", declaró el lateral luego del partido.

Jersson Vásquez dejó Universitario y ahora destaca en la Universidad César Vallejo, tanto así que muchos hinchas, periodistas y comunicadores lo han pedido en la convocatoria de la selección peruana para las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

