Sigue en suspenso. Universitario se despidió de Ángel Comizzo en los últimos días y hasta el momento no ha encontrado su reemplazo, pues así lo informó Jean Ferrari en la conferencia de prensa del club en el Monumental.

“Todavía no hay nada sobre el nuevo entrenador, pero nos hemos puesto plazos. Ahora no quiero tocar nombres de posibles técnicos para no caer en especulaciones”, indicó el gerente deportivo delante de los medios de prensa.

En las últimas horas, el nombre de Franco Navarro y Sergio Markarían sonaron fuerte en las oficinas de Ate. Asimismo, el último nombre que se incluyó en el posible reemplazante de Comizzo fue Christian Díaz, quien ante dirigió a la Universidad San Martín.

Universitario realizó este viernes su último entrenamiento del 2019 con respecto a la temporada ya que luego de la Navidad, iniciarán la pretemporada con miras al inicio de la Copa Libertadores.

