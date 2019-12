El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, habló sobre la posibilidad de fichar a Alexander Succar y afirmó que “todo está muy bien encaminado” para que el delantero pueda ser el nuevo fichaje del club crema pensando en el inicio de la Copa Libertadores 2020, que será ante Carabobo de Venezuela.

"Estamos muy cerca. Los acuerdos con Sporting Cristal, ya que es jugador que pertenece a ellos hasta junio, han sido prácticamente resueltos. Estamos en la instancia final para cerrar el acuerdo con el jugador. Todo está muy bien encaminado", indicó Jean Ferrari en entrevista con Fox Sports Radio Perú.

Además, hay dos nombres que vienen sonando bastante fuerte en tienda crema: Jonathan Dos Santos y Luis Urruti, aunque este último ya confirmó que se vestirá de crema y lo más probable es que sea anunciado como refuerzo del club en las próximas horas.

"El tema de nombres a mí no me gusta darlos, porque hasta que no hayan documentos firmados yo no me animo a dar nombres... se han mencionado algunos nombres y yo no puedo confirmar ninguno. Estamos avanzados con dos futbolistas que son del extranjero", añadió Jean Ferrari.

Universitario de Deportes enfrentará a Carabobo en la Copa Libertadores 2020. La ida será en Venezuela mientras que el duelo de vuelta se disputará en el estadio Monumental.

