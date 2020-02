Sebastián Enciso se ha consolidado como uno de los juveniles con mayor proyección de Universitario de Deportes, a tal punto que Racing de Avellaneda se interesó en él. Sin embargo, su posible llegada al equipo argentino no dejaría ingreso alguno a la escuadra merengue, ya que no contaba con un documento que lo ligue a la institución.

Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario, aclaró el tema y explicó por qué no se le realizó un contacto. Además, no descartó que inicie un proceso legal contra la ‘Academia’ por no incluir a los cremas la posible negociación el jugador.

“Los futbolistas, cuando están inscritos en un club, no pueden salir sin autorización del mismo. Ya tendré comunicación con Racing de Avellaneda”, sostuvo Ferrari en sus redes sociales. El directivo crema también señaló que no se le podía hacer un contrato al futbolista por ser menor de edad y que no tendría problemas en irse al TAS para defender los intereses de la 'U'.

El talentoso jugador de Universitario es una de las jóvenes promesas del Fútbol Peruano. En los campeonatos de menores, logró batir el récord de goles conseguidos por Edison Flores y Andy Polo, cuando jugaban en las divisiones menores del cuadro estudiantil.

El atacante, categoría 2002, es uno de los futbolistas que los cremas trabajan para el equipo de reservas y, aunque aún no tenía minutos en la profesional, era una de las posibilidades para sumar en la bolsa de minutos a futuro.