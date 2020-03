El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, habló sobre la situación que vive el club en el tema administrativo.

“Todo este tema del gobierno de pelear contra la corrupción pasa por agua tibia. INDECOPI le quita la licencia y al día siguiente lo autoriza a Moreno para manejar un club”, dijo.

“Muchas personas hace un mes no cobramos, jugadores y comando técnico cobro la mitad del sueldo. Bajo que argumento Moreno puede cobrar desde febrero si no hizo ningún trabajo? CORIL no da ningún tipo de explicación”, aseguró a Las Voces del Fútbol.

“Con todas las deudas e incumplimientos que hay no se puede blindar la situación. Mañana voy a dar la cara con los futbolistas, ya no se puede sostener esto”, añadió.

“Mientras que Indecopi no se comporte como debería esto va seguir. Uno trata de pelear por la institución que ama, pero cuando hay entidades que están en una misma línea no se puede pelear contra eso”, comentó.

“Estoy desgastado hace rato. Todos los días pienso en patear el tablero pero trato de seguir aguantando porque pienso que puede haber una luz al final del túnel. Sigo en la lucha esperanzado en que exista la justicia”, finalizó.





