El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, le respondió al extécnico crema Ángel Comizzo, quien lo criticó por su salida del club.

“Yo las cosas que hablo con alguien en privado , se quedan en privado”, dijo Jean Ferrari en el programa Campeonísimo de Radio Fiesta.

Ángel Comizzo fue duro al hablar sobre su salida de Universitario de Deportes. “Los resultados estuvieron a la vista, pero a mí nunca me quisieron. Yo jamas pedí dinero ni aumento de sueldo. Mi representante habló con Jean Ferrari, pero nunca pedí un sol o un dólar de más de lo que yo ganaba. El premio que recibimos fue que me bajen un cuarto de sueldo. Sí hubo una segunda propuesta y fue más baja. Creo que me faltaron el respeto”, dijo en ESPN FC.

También puedes leer: