El hincha de Universitario se ha identificado con este equipo del 2020, y es un logro de Gregorio Pérez y de su comando técnico. El estratega se ganó ya el corazón de la afición, pues tiene el estilo que representa al club: siempre quiere ganar, siente y vive cada partido, pide garra y entrega, y busca jugar bien. Por eso, al conocer que se dará otro cambio de administración, todo el pueblo crema pidió que no lo toquen por nada a ‘Goyo’.

Para la hinchada, la labor que viene realizando el DT es buena, y resaltan que logró que la ‘U’ se enfrente de igual a igual con clubes grandes del exterior. Y a eso se le suma el puntaje perfecto y la punta en la Liga 1. Pero, con el regreso de Carlos Moreno, existe el temor que también se den cambios en el aspecto deportivo, en especial en los contratos, o que el mismo uruguayo quiera irse al no sentirse respaldado.

Ante estas dudas, el Gerente Deportivo del club, Jean Ferrari, confesó que ya habló personalmente con Gregorio Pérez para pedirle que continúe en Ate por toda la temporada. ”Yo conversé con Pérez para que se quede en el club, porque Universitario está por encima de todo”, señaló.

De esta forma, el exfutbolista le expresó al técnico que solo se enfoque en el tema deportivo y continúe al mando de la ‘U’ este año, donde son favoritos al título nacional. De la misma forma, el plantel de la ‘U’ estaría en aislamiento del aspecto legal, y solo se enfocan en ganar.

“Estoy muy contento por el arranque del equipo en el campeonato y la buena imagen que dejamos en la Copa Libertadores. Lamentablemente, pasan estas situaciones y pareciera que no hay luz al final del túnel”, declaró para Radio Fiesta.

Los días contados

Por otra parte, Ferrari acotó que van a seguir al mando de la institución hasta que la nueva administración sea oficial.

“Considero que debe existir orden, porque la ley fue creada para recuperar los clubes y no para agudizar los problemas. Hasta que no se oficialice el tema de la nueva administración, seguiremos trabajando ya que no podemos dejar todo a la deriva”, sentenció Jean sobre este tema que ha puesto en vilo a los hinchas merengues.///