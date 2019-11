Jean Deza terminó su temporada con UTC de Cajamarca y no renovó su vínculo con el ‘Gavilán’, ahora el atacante de 26 años busca nuevas opciones y dejó en claro querer jugar en algún equipo de Lima para el 2020.

El equipo que sonó fuerte durante el año en Jean Deza fue Universitario de Deportes, quien ahora está en busca de nuevos fichajes tras la salida de Ángel Comizzo de la dirección técnica. El jugador se encuentra en Lima de vacaciones y evaluará ofertas con su representante.

“Tengo muchas ganas de estar en Lima, pero aún no hablo con mi representante. Ya me dirá qué propuestas hay. Él solamente me dijo que tenía cosas que está conversando, no me dijo con qué equipo”, declaró en Radio Ovación.

Asimismo, Deza se refrió a su pasado e indicó que no estaba haciendo las cosas bien: “Estaba yendo por un camino que no era. Pero ya tengo 26 años, me encuentro en una edad en la que estoy más maduro y más tranquilo”, contó.

Finalmente, Jean Deza destacó su trabajo en el 2019 y dijo haber sido el mejor porque se dedicó a lo suyo. “Fui profesional 100 %. Lo importante es que nos quedamos en Primera División”, finalizó.

