Pese a que la Liga 1 se encuentra paralizada por la pandemia del COVID 19, Universitario atraviesa momentos complicados luego de las decisiones que viene tomando la administración de Carlos Moreno con respecto a los sueldos de sus jugadores.

Por ello, el lateral del equipo ‘crema’, Iván Santillán indicó que no es el indicado en referirse al tema pero que está seguro en que se puede llegar a un buena acuerdo con la administración temporal del equipo.

“El comunicado está, imagino que las personas ya la vieron, creo que no soy la persona indicada para poder opinar. Siempre se puede llegar a un buen acuerdo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Esperemos que todo se solucione y poder estar todos contentos. Desde que llegué a la U siempre he tenido buen trato”, declaró en el portal web ‘Mal Menor'.

Por otro lado, el jugador ‘crema’ se refirió a una posible convocatoria en el equipo de Ricardo Gareca para las Eliminatorias a Qatar 2022, pues su nombre había sonado dentro de los posibles convocados, sin embargo, todo se canceló por la pandemia del COVID 19.

“Creo que todos los jugadores están preparados para asumir esa responsabilidad. Yo siempre me he sentido preparado para poder llegar a Universitario, un equipo grande que exige bastante y en la selección seguramente, si se me da la oportunidad, tratar de hacer el máximo. En cada lugar que he estado he tratado de dar lo mejor de mi”, agregó.

Finalmente, Santillán comentó que al inicio de la cuarentena no pensó que se iba a prolongar por dos meses aproximadamente. Ahora desea que todo vuelva a la normalidad poco a poco para que las personas puedan retornar a sus trabajos, equipos y más.

VIDEO RELACIONADO

El Monumental y el Nacional de Lima postulan para ser sede de finales de Copa Libertadores