Universitario intentará repatriar a peruano que la rompe en Chile

Una buena noticia para los hinchas cremas. Universitario de Deportes habría iniciado ya las negociaciones para que el volante de 18 años, Nelson Cabanillas, vuelva a ser parte del plantel para la temporada 2019 pues este año partió al club San Luis de Quillota de Chile debido a la sanción que le impuso la FPF a la U de no poder contratar.

¿Qué pasó con Nelson?

Cabanillas pertenece al grupo Chumpitaz y llegó a la U en calidad de préstamo en agosto del 2017, fue campeón del Torneo Centenario con el equipo sub 17 y además por sus buenas actuaciones fue llamado al primer equipo por pedido del técnico Pedro Troglio. Sin embargo, su préstamo finalizó en diciembre del año pasado y la FPF determinó que no podía jugar con el 1° equipo porque sería considerado como una falta contra la sanción impuesta al club crema -la cual indica que no podía hacer contrataciones- situación que fue duramente criticada ya que se supone dicha medida debía dar oportunidad a los menores.

Partida a Chile

El ex gerente de Universitario, Jorge Vidal, quien se viene desempeñando como gerente de San Luis de Quillota, vio en Nelson el potencial suficiente para llamarlo a su equipo, fue así que Nelson llegó y si bien estuvo en un 'periodo de prueba', logró firmar su primer contrato profesional con apenas 18 años en setiembre de este año. Cabanillas ha jugado la mayoría de sus partidos Sub-19 y cuenta con una buena cuota de gol, que lo ha vuelto una de las promesas más grandes tanto de Perú como el país mapocho.

¿Vuelve a la U?

Ahora Universitario tendría en planes negociar su vuelta a la escuadra merengue pero ello no sería fácil debido al contrato que ahora Nelson tiene en Chile. Sin embargo, un aspecto a favor es que el técnico Nicolás Córdova habría recibido buenas referencias del mediocampista de parte de colegas chilenos.

