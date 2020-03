Fuera de Ate. El Indecopi emitió un comunicado en el que excluye a Carlos Moreno de las posibilidades para asumir como administrador de Universitario de Deportes en la próxima Junta de Acreedores.

Según el ente oficial del Estado, Moreno no es una persona calificada en el sistema crediticio, por lo que no tiene opciones de estar a la cabeza de un club concursado. Además, exhorta a los acreedores a definir al próximo administrador en un plazo no mayor a los 10 días.

Si bien Moreno quedó fuera de juego, Gremco continúa siendo el acreedor mayoritario, por lo que está en la obligación de convocar a Junta de Acreedores para definir el futuro de Universitario.

Se defiende

Mediante un comunicado, Moreno cuestionó la resolución del Indecopi y se defendió: “La mencionada resolución ha sido emitida sobre la base de información totalmente desactualizada, situación que atenta contra los derechos fundamentales de las personas”.