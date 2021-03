En el inicio de la Liga 1 Betsson, los hinchas de Universitario llegaron al estadio Alberto Gallardo y realizaron pintas dentro del coloso de Sporting Cristal. Mensajes como “El (U)nico grande del Perú” se notaban en la parte superior de la tribuna Oriente, mientras que el mural en la tribuna norte ‘Extremo Celeste’ fue tapado con pintura crema.

Las imágenes fueron subidas a as redes sociales y a estas horas del día ya se han convertido en viral en las redes sociales. El portal ‘Cono U Sur’ realizó una publicación en su cuenta de Facebook y escribió: “No existen, no existieron y no existirán”, agregaron.