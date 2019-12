Gregorio Pérez fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Universitario de Deportes, el estratega uruguayo asumió el mando de los cremas e inmediatamente respondió a las interrogantes de los medios que llegaron hasta su primera conferencia de prensa.

Cinco frases que dejó Gregorio Pérez su presentación cono DT de Universitario

‘El fútbol peruano tiene mucha riqueza técnica y hay que trabajar sobre la misma. Nos vamos a concentrar en las individualidades que tenga el plantel. La identidad que quiero, es la que tiene este club. El plantel tiene grandes jugadores y juveniles con futuro. Le hago un pedido al hincha de Universitario, acompañen al equipo con fe, partido a partido, vamos a retomar el camino que nunca debió dejar’, fueron las primeras palabras de Pérez como manija de Universitario.

Presentación y Conferencia de Prensa del Director Técnico Gregorio Pérez https://t.co/9jeHyTZaCf — Club Universitario de Deportes (@Universitariotw) December 5, 2019

‘Sabemos las situaciones que atraviesa la institución, hay limitaciones y sobre esas limitaciones tendremos que adecuarnos. Antes del 26 queremos tener el plantel completo y los que no pueden seguir, deberán tomar su camino. No solo conversaré con Alberto Rodríguez sino también con 3 a 4 futbolistas', comentó el estratega de Universitario de Deportes sobre las altas y bajas del plantel para el 2020.

Alianza Lima vs. Binacional: primera final de la Liga 1 se jugará en Juliaca [FOTO]

‘Tengo la mejor información de Rodríguez, las lesiones le han pasado factura. Ya tendremos la oportunidad de hablar con él. Al señor Alberto Rodriguez, yo no lo conozco personalmente pero me han hablado muy bien como persona y como profesional. En Junior no tuvo buena suerte. Quisiera hablar con él’, dijo el DT de Universitario sobre la situación de Alberto Rodríguez y su posible renovación.

El uruguayo Gregorio Pérez es presentado como DT de Universitario: “Es un orgullo muy grande. Es un club con historia dentro y fuera del país. Tenemos pasion po el fútbol y sabemos muy bien dónde estamos parados. Venimos a vivir para la U, no para que la U viva para nosotros”. pic.twitter.com/LCm7FA3vxn — María Fe Errea L. (@mariafe92) December 5, 2019

‘A Bengoechea lo conozco hace muchos años, hay un respeto mutuo, me pone contento que esté trabajando, él dirige a AL y yo a Universitario, 90 minutos no tendrían porque acabar nuestra relación. Cada uno defenderá lo suyo y yo quiero que gane la ‘U’’, dijo Pérez sobre su relación con Bengoechea.

‘Hace poco más de un año que no trabajo pero la llama sigue viva. Tuve acercamientos hace poco que no le llenaron las expectativas. Hoy nos encontramos realmente como cuando iniciamos pero con 39 años de experiencia y esperamos estar a la altura de este club’, agregó durante la conferencia de prensa transmitida en vivo por Gol Perú.

También puedes leer: