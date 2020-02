Enamorado. El técnico de Universitario, Gregorio Pérez, ha iniciado con el pie derecho el 2020, pues no ha perdido en ninguno de sus partidos oficiales y ahora va en busca de su clasificación con el cuadro ‘merengue’ a Paraguay ante Cerro Porteño.

El DT uruguayo fue consultado sobre la hinchada merengue en el último partido ya que llenó el estadio Monumental el último miércoles a partir de las 5:15 de la tarde para el partido de Copa Libertadores.

“Yo sentí que estaba viviendo la historia propia de la U, del sentir del hincha de la U, todos los equipos tienen su idiosincracia, su historia, me refiero a los equipos grandes, sin desmerecer a los demás. Pero la U tiene una historia, una identidad y yo quiero que el equipo esté relacionado con esa identidad y lo estoy logrando”, señaló ‘Goyo’ en Al Ángulo.

“Quiero un sentido de paternidad con la historia, eso quiero con el equipo. Sé que no me voy a equivocar, estoy convencido, ojo que podemos perder, pero en el fútbol, yo no me voy a apartar de eso (identidad)”, finalizó el estratega del equipo ‘merengue’.

