El técnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, habló este martes en conferencia de prensa y se refirió a lo que vive el cuadro crema con el tema de las administraciones.

“El club no merece pasar por la situación en la que está expuesta. Su historia e hinchada no pueden estará pasando esta situación. Sin embargo, no vamos a dejar que afecte al grupo", dijo el técnico uruguayo.

Gregorio Pérez señaló que el plantel no piensa en los temas administrativos y solo están pensando en ganar el clásico el fin de semana ante Alianza Lima, por la fecha 6 del Torneo Apertura.

“Hemos decidido no hablar sobre las administraciones para no desgastarnos, el grupo está enfocado con el objetivo, estamos trabajando para los más de 9 millones de hinchas, pero ustedes lo saben en el ambiente se palpa algo que no es normal para la historia y grandeza de este club”, comentó.