Perú es uno de las ligas que siguen paralizadas debido a la pandemia por el Coronavirus. Las personas que tienen más riesgo ante el COVID-19 son las de avanzada edad, lo que podría hacer que algunas personas no puedan trabajar, uno de ellos el DT de Universitario.

Gregorio Pérez, técnico de Universitario habló acerca de la posible reanudación del fútbol peruano. El uruguayo no está en Lima y aunque tiene intención de volver lo más antes posible para dirigir al equipo crema, también entiende que pueden haber factores que no hagan posible su trabajo como entrenador.

“Corro mis riesgos y por mi edad, pero bueno, llegado el momento se verá. Si mañana se resuelve de que por mi edad yo no tengo que estar, eso no quiere decir de que no funcione el fútbol ni el club Universitario de Deportes. Voy a hacer consciente con eso y voy a desear lo mejor. Pero tengo mis expectativas de regresar”, indicó en entrevista a Capital.

Por el momento, Gregorio Pérez aseguró están bien de salud en compañía de su familia. "Este transcurso será riesgoso y hay que ser realistas y responsables porque no se sabe cuándo se va a ir el virus, por lo que hay que tomar las precauciones”, agregó.

Universitario ya presentó su protocolo sanitario de cara a la vuelta de los entrenamientos. El asistente técnico de la institución merengue, Edgardo Adinolfi, anunció la entrega del documento a la Federación Peruana de Fútbol.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO: