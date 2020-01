Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes, conversó con EL BOCÓN y fue consultado sobre el tema de indisciplinas, que ha generado polémica incluso en la selección peruana Sub 23. El uruguayo respondió que no es de aquellos que anda persiguiendo a los jugadores para saber qué es lo que hacen en sus vidas privadas.

“No ando persiguiendo a nadie”

“Yo realmente creo en el jugador de fútbol, en el ser humano. El compromiso es en el entrenamiento, en la concentración, en el partido. A mí no me interesa la vida personal, en el sentido de que no ando persiguiendo a nadie. Pueden darse situaciones o no, pero yo no entro en ese tema. Yo sé lo que tengo que hablar con un grupo y yo sé la respuesta que tengo que recoger de ese grupo. Pero yo en ese tema públicamente no incursiono y no hablo de nadie y menos de mi club”, afirmó Gregorio Pérez.

Elogios para la hinchada crema

De otro lado, llenó de elogios a los hinchas de Universitario de Deportes, quienes le mostraron todo su apoyo en la Noche Crema: "Los hinchas. Me han conmovido los hinchas. Tiene similitudes con Peñarol. Como estuve tantos años en Peñarol, al hincha de la ‘U’ lo asimilo mucho con el hincha de Peñarol. Un respaldo total. Aparte la infraestrucura que tiene el club. Esto (mirando las instalaciones de Campo Mar) es una belleza", aseguró el DT.

Recordemos que Universitario de Deportes enfrentará este martes 28 de enero a Carabobo de Venezuela en el estadio Monumental por el duelo de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. En el encuentro de ida, los cremas rescataron un empate 1-1 y una victoria o un empate (1-1 o 0-0) lo pondrán en la siguiente ronda del certamen, donde espera Cerro Porteño.

