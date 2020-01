Gregorio Pérez brindó una conferencia de prensa donde habló de varios temas, entre ellos, la Bolsa de Minutos que tantos cuestionamientos ha tenido en los últimos años. Para el técnico de Universitario de Deportes esto es más una “obligación” y afirmó que “no es muy beneficioso” pero que respetará las normas.

“A uno le gusta trabajar con la cantera y asentar jugadores, pero todo lleva su tiempo. No me gustan las urgencias, nosotros queremos dejar algo y nos referimos a una base de futbolistas jóvenes en el club. Todo lleva un proceso, aunque esto ya es una obligación. Por lo tanto, tendremos que acelerar los tiempos y así se corren riesgos”, afirmó Gregorio Pérez en la conferencia de prensa realizada en Campomar.

Eso sí, dejó en claro que hay que respetar esta norma del campeonato: “Tratamos, por todos los medios, que también le pueda servir al jugador. Me han pasado un análisis que indica que, desde que se impuso esta norma, un 90% de los futbolistas que aceleraron sus tiempos para entrar dentro del equipo no tienen destino. No es muy beneficioso, pero que hay que respetar las normas”, añadió el DT.

Recordemos que Universitario de Deportes estará viajando en los próximos días a Argentina para disputar un duelo amistoso ante Huracán el 12 de enero y contra Boca Juniors el 16 de este mes. En su regreso a Lima jugará ante Cerro Largo en la Noche Crema que se realizará en el Monumental el 18 y el 21 y 28 deberá enfrentar a Carabobo por la Copa Libertadores.

