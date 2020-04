Sobre los rumores de una reducción de sueldos, por la crisis que generado el COVID-19, en varios clubes nacionales, se encendió la arma en Universitario de Deportes. Por tal motivo, Gregorio Pérez, entrenador crema, afirmó – en diálogo con UCI Deportes- que la directiva de Universitario de Deportes hasta el momento no le han hablado del tema.

“Nosotros somos conscientes de que hay una gran preocupación en el club, pero no tengo información sobre el tema de la reducción de haberes, no me lo han manifestado y tampoco a ninguno de los futbolistas con los que tengo contacto una vez por semana”, sostuvo Pérez.

Don ‘Goyo’ Pérez, actualmente, se encuentra en Uruguay acatando la cuarentena debido al Coronavirus, indicó que está continuamente en comunicación con su plantel y así como también la actual directiva de Carlos Moreno.

“Nos comunicamos con la nueva administración, aunque no conozco personalmente a ninguno de las personas. Hay una comunicación con el señor Francisco Gonzáles, donde inclusive son los responsables de cumplir con los haberes que han correspondido en estos meses y lo han hecho con mucha puntualidad. No puedo decir más sobre el tema porque estamos en una situación que todo el mundo conoce", manifestó.

Finalmente, reveló que se preocupa por sus jugadores en tiempo de aislamiento obligatorio: “Trato de tener comunicación con ellos, pero no vulnerar su intimidad. trato de saber cómo están ellos, sus familias, cómo están pasando el día a día y lógico sale el comentario de los trabajos que les ha pasado el profesor Daniel Curbello, dónde ellos llevan a cabo en el ámbito que viven, pues algunos tienen espacios muy reducidos, otros un poco más prolongado, pero cada uno cumpliendo estando en su casa y tratando de llevar a cabo la parte física”.

