​Universitario | Germán Denis y el exorbitante sueldo que recibirá en Reggina, según periodista de Calcio Mercato | FOTO

Germán Denis dejó a Universitario de Deportes con una gran baja en su frente de ataque debido a una propuesta de Italia, si bien el ariete argentino cambió a un grande del fútbol peruano por la tercera división, el salario que gozará será mucho mayor al que percibía en Lima. Según Mirko Calemme, periodista de Calcio Mercato, 'el Tanque' ganará como 'crack' debido a su pasado en el 'país de la bota'.

Video | Denis después de una de sus 'faenas' en Universitario | YouTube Gol Perú

'Cincuenta mil dólares o más, no nos han dado detalles económicos. Depende del jugador, depende del presidente, pero un nombre como Germán Denis puede ganar incluso algo más', aseguró Calemme.

¿Quién será? Germán Denis se va de Universitario y Ángel Comizzo piensa en hermano de Ruidíaz para reemplazarlo | FOTOS

Denis anotó por última vez con camiseta de Universitario el 21 de julio, en el estadio Franciso Mendoza Pizarro de la ciudad de Olmos. Ningún hincha crema se imaginó que ese tanto a Pirata FC sería el ultimo del 'Tanque' con sus colores.

'En mi cabeza no estaba irme, estaba feliz de estar en la U y pelear el campeonato, pero me llamaron de Italia a ofrecerme dos años de contrato y un futuro laboral en Reggina de Italia junto a mi familia. Más allá que estuve muy bien en Lima, son decisiones personales las que muchas veces toman más peso a estas alturas de mi vida. Llegué en un momento difícil a la U, no sabía lo que realmente era este club, lo valoro mucho y siempre lo tendré en mi vida. El Club se portó muy bien conmigo, siempre estaré agradecido', comentó Germán Denis minutos después de confirmarse su partida a Europa.

