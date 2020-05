Federico Alonso tras suspensión perfecta: “Mi contrato es hasta diciembre y obviamente yo quiero terminar mi contrato con la ‘U’”

Federico Alonso es uno de los 3 extranjeros que se encuentran en Universitario de Deportes junto a sus compatriotas Jonathan Dos Santos y Luis Urruti. Pero es el defensor crema quien ha hablado acerca de su futuro en el club luego de la gran polémica respecto a la suspensión perfecta de labores, decisión tomada por la administración de Carlos Moreno.

Respecto al tema, Federico Alonso conversó con Depor y afirmó lo siguiente: “La verdad, no he hablado con mi representante y no estoy al tanto de eso. Lo que sí te puedo decir es que mi contrato es hasta diciembre y obviamente yo quiero terminar mi contrato con la ‘U’. Mi cabeza está metida al 100% en Universitario”, afirmó el defensor charrúa.

Por ahora, Federico Alonso se encuentra entrenando en casa pero lejos de Perú, pues hace una semana regresó a Uruguay para pasar la cuarentena junto a su familia. Allá se encuentra cumpliendo con las rutinas que le envían desde el cuadro crema para seguir en forma. Es más, hace poco subió un video donde publicó su entrenamiento con el siguiente mensaje: “Un día más ganado”, escribió.

Finalmente, Federico Alonso habló sobre los días que pasó en Lima durante la cuarentena: “Estuve muchos días encerrado y acá tengo más espacio. Además, cuento con mis herramientas. Quiero recuperar lo que perdí. Estoy enfocado en eso, que bastante tiempo estuve entrenando en un metro por un metro”, sentenció.

