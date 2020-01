Universitario jugará el Torneo de Verano 2020 por la Copa San Juan en Argentina y ha sufrido un percance de última hora, pues tuvieron que cambiar el hotel de concentración y pasaron del hotel Don Tomás al Viñas del Sol, información que fue confirmada por el propio Jean Ferrari.

"El equipo se está quedando en el hotel Viñas del Sol. El cambio fue tema del organizador, pero tardó un par de horas. No sucedió nada extremo”, señaló el gerente deportivo de Universitario de Deportes en comunicación con Depor. Eso sí, no quiso responder si la decisión fue tomada por miembros del propio club.

Cabe mencionar que desde el propio hotel Don Tomás dieron detalles de lo ocurrido: “Parece que al equipo no le gustó las habitaciones. La noche aquí cuesta entre 40 y 50 dólares (para dos personas). No sé si se fueron incómodos, pero aquí ya no están”, indicaron desde el mencionado lugar luego de una comunicación telefónica para Depor.

Recordemos que Universitario de Deportes jugará ante Huracán y Boca Juniors dos amistosos de preparación de cara al inicio de la Copa Libertadores 2020, donde enfrentará a Carabobo FC en la fase 1. Los duelos del cuadro crema en el Torneo de Verano 2020 Copa San Juan se realizarán el 12 y 16 de enero.

