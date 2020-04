Universitario | Empleado de la ‘U’: “Hay 125 trabajadores que no cobramos desde febrero”

Trabajador de Universitario de Deportes identificado como Gonzalo Cantuarias dialogó con Radio Ovación para detallar que él y muchos empleados del club no han recibido su pago mensual desde el mes de febrero. Asimismo, reveló que ni Solución y Desarrollo ni Gremco han esclarecido lo que sucederá con sus puestos.

Cantuarias informó a los 620 AM que trabaja en área de Marketing: “Yo soy un marketero, especializado en publicidad. Llego a la 'U' en setiembre del 2019 por contactos. He seguido hasta marzo de este año, cuando hemos perdido por completo las redes sociales y eso nos impidió seguir trabajando lo que teníamos planificado para abril”.

“Yo voy a opinar no como parte de un bando, sino como un profesional y por los 125 trabajadores que aún no cobran. No cobramos desde febrero y tampoco marzo. Esto empezó en diciembre a raíz de que INDECOPI designa a Carlos Moreno como administrador. Luego, en el transcurso del mes nos dieron a entender que Moreno no podía ser administrador, pero él maneja las cuentas del Grupo Coril y ya nos vamos para el tercer mes sin cobrar. No recibimos una respuesta”, agregó.

Posteriormente, Cantuarias recalcó que nadie de la nueva administración se ha pronunciado sobre los pagos inclumplidos: “Nadie nos ha aclarado lo que está pasando. Nadie nos ha dicho si luego del Coronavirus (Covid-19) voy a regresar a la oficina. No nos han dicho nada de ningún lado”.

El publicista comentó que los empleados que aún no cobran se comunicaron con Jorge Uribe, miembro de Recursos Humanos de Gremco.

“Yo vi la posibilidad de contactarme con alguien del otro lado porque estaba circulando un teléfono de la persona de Recursos Humanos de Gremco, Jorge Uribe. La gente de la oficina estuvo llamando para comunicarse con él porque se rumoreaba que por ese lado podías ver el tema de tus pagos”, manifestó.

Conjuntamente, añadió: “Estaba comunicándome con él (Jorge Uribe) de manera muy cordial, pero me pidieron un informe de mi trabajo hecho. Cuando le entregué todo, mi número de cuenta y todo... me seguía diciendo que mañana, que mañana... así pasaron tres semanas. Al final le dije que si este tema no va a seguir, haré mi demanda. Desde ahí me dejó de responder el teléfono e imagino que así será con otros trabajadores del club”.

El encargado del área de Marketing no dudó en opinar sobre Carlos Moreno: “Según los medios, él (Carlos Moreno) y su gerente deportivo han declarado que se ha pagado febrero y marzo. Eso es mentira. Hay ciertos trabajadores del club que sí han cobrado un mes o dos meses. No sé cómo habrán hecho. Sé que hay gente de Solución y Desarrollo que sí ha cobrado”.

“Yo hablo por la gente que todavía no ha cobrado. Estamos a la espera de que alguien diga algo. Nadie tiene los cojones para decir cuál es la situación. Se nota que no les importa. Más les importa la disputa por el club”, incorporó.

Finalmente, puso en conocimiento que a varios trabajadores no le han respetado su contrato: “A la mayoría de personas que entraron en setiembre del año pasado, se les ofreció un año de contrato. El contrato que nos han ofrecido es de 1 año”.