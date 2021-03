Su nombre es Christian Flores, es un volante categoría 2001 que juega en Universitario de Deportes y este año espera debutar con los cremas. Eso sí, lo más llamativo de él es su parecido con ‘Zumba’, personaje de espectáculos. De hecho, en las redes sociales hasta lo fastidian con él.

Christian Flores asegura que es un chico con calle. Haber nacido en el Callao y vivir en Canta Callao le da barrio. Por eso, no se molesta cuando lo comparan con ‘Zumba’. Aunque, jura que es más arreglado.

“Lo tomo como broma (la chapa). No hago caso a las redes sociales, me da risa. Zumba está matado. Yo tengo más pinta, más carisma, estoy más arreglado (risas)”, declaró Christian Flores a El Bocón.

En su barrio le dicen ‘Ojitos’, asegura que tiene calle y está listo para el debut así un “rankeado” le quiera ‘jugar a la boquilla’. “Yo también lo he hecho, un experimentado siempre te quiere poner los kilos”, lanzó.

Para Christian Flores estar en Universitario es la oportunidad para retribuir lo que hicieron por él sus padres. “Vengo de una familia humilde, gracias a dios se me están dando las cosas, a seguir nomás. El fútbol es la puerta clave para sacar adelante a mi familia”, señaló.

Además, contó que uno de los jugadores más experimentados del cuadro crema le dio confianza. “Cuando llegue Carvallo me dijo que me ve bien, con condiciones de pelear el puesto en el mediocampo y que esto no es de un solo día”, sostuvo.

Dice ser un jugador ‘pistero’, ‘Balán’ Gónzales lo llevó al cuadro crema en 2017 y ya habló con el técnico merengue. “Comizzo me habló, me dijo que entrene al 100%, que va a ver posibilidad de debutar pero me tiene que ver bien. Somos 10 juveniles, todos por el mismo sueño”, cerró. Christian Flores, el ‘Zumba’ de Universitario sueña con el debut.

LO MÁS LEÍDO