Edison Flores fue de los primeros en utilizar sus redes sociales para hablar acerca de la salida de Gregorio Pérez, a quien llenó de elogios por su gran trabajo en Universitario de Deportes, aunque fue corto el tiempo que estuvo en el club crema.

En entrevista con UCI Noticias, Ruidíaz fue consultado sobre si habló de este tema con otros exjugadores de Universitario: “No era necesario hablar con Raúl, Andy o con gente de la “U”. Nosotros sabíamos como hinchas que somos que esta noticia no le favorecía al equipo ya que se está haciendo una muy temporada y como dije era injusto esta parte de no saber manejarla y poder resolver el contrato, pero eso lo maneja la gente que en estos momentos está en el club y espero que sigan haciendo las cosas bien y sigan mejorando estas situaciones”, comentó el ‘Orejas'.

Además, dio su opinión sobre el trabajo que realizó estos meses: “Creo que había sacado lo mejor de los jugadores y los jugadores estaban respondiendo al máximo para poder tratar de tener un gran año y por qué no pelear al título. En estos momentos no sabemos qué pasará con el club. Siempre se pone en duda si la nueva administración tiene los manejos o la anterior y no pasa un buen momento de manejos la “U”. Yo solo espero que se pueda mejorar y ordenar más que todo para el equipo, pues los jugadores son los que ganan campeonatos, pero el club siempre queda”, añadió.

Finalmente, Edison Flores comentó sobre lo que espera de Universitario en el reinicio de la Liga 1: “Futbolísticamente como hincha yo espero la mejor versión de cada uno de ellos. Espero que estas cosas no los desconcentre, no los saque de lo que tienen que hacer en el campo, tienen que tratar de sacar buenos resultados. No se sabe si van a contratar un nuevo técnico. En estos momentos está el profe Juan Pajuelo, pero no se sabe. También es una preocupación para los jugadores, pero espero que les vaya de la mejor manera y espero lo mejor para el regreso del torneo”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR