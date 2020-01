Universitario de Deportes consiguió la clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores 2020 tras eliminar a Carabobo de Venezuela. En redes sociales, un tuitero le hizo un comentario al periodista deportivo Eddie Fleischman, quien cree que la U no llegará a fase de grupos.

"¿Qué decías Eddie Fleischman, que no clasificaba la "U"?", le publicó un tuitero al periodista deportivo, a lo que respondió lo siguiente: “Yo dije que no llegaba a ronda de grupos. Y ojalá esté equivocado. No sé tú, pero con franqueza, más allá del triunfo de hoy, la U no convence. Tiene mucho por mejorar”, publicó el expanelista de Fox Sports Radio Perú.

Yo dije que no llegaba a ronda de grupos. Y ojalá esté equivocado. No sé tú, pero con franqueza, más allá del triunfo de hoy, la U no convence. Tiene mucho por mejorar. https://t.co/PAaO9szeec — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) January 29, 2020

Los cremas se llevaron una victoria importante en el Monumental que les permitió asegurar la clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Cerro Porteño de Paraguay. Los partidos están programados para el 5 de febrero en Lima y el 12 de febrero en el estadio Nueva Olla y se llevará a cabo a puertas cerradas debido a una sanción de Conmebol contra el cuadro paraguayo.

De otro lado, Universitario de Deportes realizará su debut en la Liga 1 2020 frente a FBC Melgar este viernes 31 de enero desde las 15:30 horas. Gregorio Pérez podría realizar algunos cambios en el once titular respecto al que arrancó en la Copa Libertadores 2020 frente a Carabobo.

También te puede interesar