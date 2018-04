Zubczuk tras error en el clásico: "Mis compañeros me han respaldado"

El arquero de Universitario de Deportes, Patrick Zubczuk, tuvo un error que le costó la derrota al conjunto crema en el clásico ante Alianza Lima. El portero aseguró que debe aprender de esas situaciones y agradeció el respaldo de sus compañeros.

"Se aprende todos los días, y en cada partido. Tuve la suerte de recibir un audio del 'Pato' (Ubaldo) Filliol unas horas antes del partido (Ante Alianza) y me dijo: 'yo jugué hasta los 40 años y hasta el día que me retiré no dejé de aprender ningún día'. Y eso para mí fue muy importante para tener la cabeza fuerte en el partido, y bueno son errores que pasan, seguramente los seguiré cometiendo, pero tengo que aprender de ellos", dijo Patrick Zubczuk en GOLPERÚ.

"Gracias a Dios tengo el apoyo de todos, se me acercaban a apoyarme y yo estaba molesto por el resultado, por mi error, y porque quería hacer las cosas bien, pero gracias a Dios mis compañeros me respaldaron y me brindaron todo su apoyo", agregó el arquero de Universitario de Deportes.

Ya piensa en Comerciantes

"Jugamos este domingo y vamos a dar el cien por ciento para salir de esta situación, tenemos que salir urgente de esto. Somos un gran grupo, somos muy unidos y que no se den los resultados es muy complicado, y ante Comerciantes tenemos que salir a 'matar', a ser intensos y a ganar", finalizó.