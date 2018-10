Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal se jugará en el Monumental

Universitario de Deportes vivirá uno de sus encuentros más difíciles de esta temporada cuando se mida con Sporting Cristal por la fecha 11 del Torneo Clausura. Y es que, además del rival, la situación que vive la U aún peligra en caso no obtenga los resultados necesarios en los siguientes partidos.

Lo que no se puede discutir es el empuje de los hinchas cremas que se han hecho presente en gran magnitud pese a los duros momentos y ello ha servido de motor para sus 2 últimos triunfos. Justamente el presidente de la Junta de Acreedores, José Gamarra, manifestó este lunes 15 a Radio Ovación que el duelo frente a los 'celestes' se llevará a cabo en el estadio Monumental, una noticia que genera opiniones divididas entre los aficionados.

"Esta semana inspeccionarán la cancha, la cual ha mejorado enormemente. He ido el sábado al estadio y me gustó bastante, no debería haber problema para que lo habiliten", afirmó Gamarra.

Y es que es notorio que en el Estadio Nacional la cantidad de público es aún mayor debido principalmente a su accesibilidad, a diferencia del Monumental que es lejano para la mayoría y presenta dificultades de acceso sobretodo tomando en cuenta que la programación indica que se jugará el martes 30 de este mes a las 8 p.m.

"Para los partidos que nos toque de local hasta fin de año deberíamos regresar ahí. Ante Sport Rosario sería espectacular ver el Monumental colmado y con el apoyo que el hincha ha venido demostrando", agregó Gamarra a dicho medio.

