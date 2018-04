Universitario respondió a publicación de Comisión de Licencias

La Comisión de Licencias de la FPF publicó una gráfica con los promedios de cumplimiento económico-financiero en los meses de enero y febrero, donde Universitario de Deportes sale mal parado, ya que es el que menos ha cumplido con sus obligaciones.

Por ellos, Universitario de Deportes, mediante un comunicado, respondió a la publicación y la calificó de 'tendenciosa', porque ha sido a dos días de llevarse a cabo su audiencia con el TAS.

Esto dice el comunicado de Universitario de Deportes

- Resulta tendencioso que la Comisión de Licencias efectúe la mencionada publicación a menos de dos (2) días de llevarse a cabo la Audiencia ante el TAS, luego de la cual se resolverán las impugnaciones que el Club ha realizado en contra de las ilegales e irracionales sanciones que le han sido impuestas durante el año 2017, las cuales resultan contrarias a la finalidad del propio Sistema de Licencias que viene implementando la Federación Peruana de Futbol.

- Resulta tendencioso que la Comisión de Licencias efectúe la publicación únicamente respecto del criterio económico financiero del Sistema de Licencias, omitiendo publicar los niveles de cumplimiento de los Clubes de Futbol Profesional respecto de los otros cuatro (4) criterios del Sistema de Licencias (Deportivo, Infraestructura, Administrativo y Jurídico), en los cuales el Club Universitario de Deportes tiene un óptimo nivel de cumplimiento, a diferencia de otros Clubes de Futbol Profesional.

- Tenemos serias dudas en relación a los niveles de cumplimiento de los criterios económico financieros que ha publicado la Comisión de Licencias, no solo porque no se ha señalado como es que se determinan los porcentajes que han sido publicados sino porque dichos porcentajes no se condicen con la información pública respecto a la deuda, por ejemplo tributaria, que mantienen otros Clubes de Futbol Profesional.

Esto publicó la Comisión de Licencias