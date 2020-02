Universitario de Deportes | Raúl Leguía: ‘La U no le debe un centavo a Gremco’

Raúl Leguía, administrador de Universitario de Deportes, y José Gamarra, representante de Gremco, fueron entrevistados simultáneamente por Exitosa Deportes para hablar sobre la actualidad del equipo merengue. Ambas partes defendieron sus argumentos al discutir sobre la verdadera deuda del club con la empresa constructora por el estadio Monumental.

“La 'U' no le debe un centavo a estos señores, hablan siempre de demandar, han metido más de 50 denuncias a todos. Si dicen que la 'U' le debe porque le pidieron al otro administrador desistirse de la parte comercial, no fueron a valerse o sustentar su dicho. Lo mandaron al señor Moreno para desistirse, ese tema no es tan cierto que Universitario le debe a Gremco. Gremco utiliza a Moreno, siempre”, aseguró Leguía en conversación con Gonzalo Núñez, Alexandra Horler, Oscar Paz y Silvio Valencia.

Gamarra no se quedó de brazos cruzados al escuchar las declaraciones de Leguía sobre la deuda de Universitario, ni bien le dieron la palabra se encargó de asegurar que esas afirmaciones son completamente falsas

“Cuando una empresa entra a concurso el que es la autorizada competente es Indecopi, ellos son los que verifican la realidad de los créditos hasta que se hace el concurso. ¿Porqué se desistió? El juez dijo que esa materia se había sustraído porque ese proceso comercial viene siendo investigado por la Fiscalia por el delito de fraude procesal. Nadie puede usar la justicia, tergiversarla para pretender algo”, fue lo que respondió el representante de Gremco al administrado de Universitario.

