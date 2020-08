Embajadur Crema es el proyecto que al mando de Rainer Torres, Miguel Torres, Carlos Galván y Carlos Orejuela busca ver a Universitario libre de deudas de cara al centenario en el 2024. El ‘Motorcito’ habló en ‘Ale por Depor’ y aseguró que, hasta el momento, han recaudado 300 mil soles y que personas ligadas a la institución están llamando a los ex trabajadores a pedirles que no cobren dinero.

¿Cómo inició Embajadur?

Me inicié en el proyecto de Aldo. Ahí lo que se quería inicialmente era depositar el dinero en una cuenta y dárselo a la ‘U'. Estamos realizando otro mecanismo, es más completo, no es fácil, es una tarea más complicada, pero todos los que estamos acá somos hinchas del club. La institución nos ha entregado bastante y es momento de devolverle un poco.

¿Cómo se unen Miguel Torres, Carlos Galván y Carlos Orejuela?

El proyecto era de Aldo. No concordaba con él en todos los puntos, pero después de tantos años alguien quería hacer algo por la ‘U'. Lo que correspondía desde mi posición era apoyar por el bien del club. Él dejó todo de lado y yo también me quedé al margen. Sin embargo, el año pasado cuando se dio el cambio de administración temporal, pensé que las cosas se iban a complicar porque en febrero de 2020 se cumplían las fechas de pagos, sino podría haber liquidación del club. A partir de ello me preocupé más. Me junté con un grupo de hinchas y empezamos este proyecto hace casi alrededor de un año. En febrero avanzamos hasta un 30%, luego vino la pandemia y nos estancamos. En abril me buscan Carlos Galvan, Orejuela y Miguel Torres. De ahí todo se puso mejor, avanzamos bastante, empezamos a tener reuniones diarias hasta altas horas de la madrugada con todas las áreas.

¿Cuántas personas integran el equipo?

Somos alrededor de 30. Tenemos abogados, financistas, publicistas, gente de marketing, informáticos, etc. La app debe estar saliendo en menos de 2 semanas. Hemos tratado de no dejar puntos sueltos porque es un proyecto muy ambicioso.

¿Cuánto han recaudado hasta el momento?

En 15 días hemos recaudado 300 mil soles. Les hemos podido pagar a un grupo de personas que lo necesitaban. Había una persona que había esperado 18 años, desde el 2002 le debían.

¿Cuál es su meta?

Nosotros nos hemos enfocado en llegar a 250 mil personas en base a 50 soles. Hemos dividido la deuda en tres fases: laboral, comercial y Gremco y Sunat. Los laborales primero porque la de Gremco no está sincerada aún. Cuando lleguemos, tal vez tendremos un panorama más claro. La idea final es llegar a pagar el 100% de acreencias, pagar las deudas e incluir a los aportantes como socios. A todos los aportantes los tenemos bien mapeados para cuando los tengamos que hacer socios. Eso haría que ya no existan las administraciones temporales, pues los socios pasarían nuevamente a la cabeza.

¿La deuda corriente?

Nosotros nos enfocamos netamente en la deuda concursal, no en la deuda corriente. Es decir, del 2012 hacia atrás, antes de la deuda concursal. El gran problema de la ‘U' es la deuda concursal, eso hace que haya deudores y grupos que se peleen por estar a la cabeza.

¿Qué les garantiza a los hinchas que su dinero será entregado a las autoridades correspondientes?

El dinero está en una cuenta recaudadora. De ahí no sale ni 1 sol. Lo que nosotros hemos hecho, tenemos un acuerdo con una empresa, la cual tiene el nombre de Embajadur. Esta se hace cargo de todo. Nosotros vamos a hacer 1 vez al año una auditoría y trimestralmente haremos un cierre fiscalizador. En la web se sube minuto a minuto, a tiempo real, el monto que se está recaudando. No sale ni un sol para nada. Con la venta del merchandising salen los gastos. Pueden encontrar poleras, polos, tazas, banderolas. Esto es para los gastos logísticos.

EN CONTRA

¿Qué es lo más difícil que les ha tocado enfrentar?

Los anticuerpos es lo más complicado.Yo no contaba con estas personas que tenían tanto interés por que no avance el proyecto. Hay personas que están llamando a los acreedores laborales para que no cobren. Les dicen que van a cobrar en un tiempo y más. Eso es triste, porque hay gente que en verdad necesita su dinero y que los traten de influenciar, es lamentable.

¿Quiénes son?

Lo peor es que son personas dentro de la U, que se dicen amar al club. Uno puede tener una opinión diferente, tal vez criticar, pero han salido a ofendernos, atacarnos, a decirnos de todo.

¿Te duele?

No me duele, me da bronca. Pero sobre todo por cómo tratan de confundir a las personas que se les debe. Seguramente el tiempo me dará la razón y estas personas se irán uniendo al proyecto.

LIQUIDACIÓN

¿Les preocupa una posible liquidación del club?

Me preocupé en verdad, pero el día que suceda podré decirle a los hinchas que intenté hacer algo, igual que todos los que estamos acá. no sé si todos los hinchas podrán decir lo mismo. Estamos tratando de tapar todos los huecos para no fallar.





