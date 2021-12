Son horas claves para Universitario de Deportes. Esta vez el partido no se juega en una cancha de fútbol, sino en los tribunales. El pitazo inicial se dará este martes en el 11avo Juzgado Constitucional de Lima tras una Acción de Amparo interpuesta por Victor Raúl Walde, acreedor del club. Muchas son las preguntas que el hincha crema se hace y por eso conversamos con el abogado César Marroquín.

¿Qué es una acción de amparo?

La acción de amparo es una garantía constitucional, que se plantea contra cualquier persona, funcionario, cualquier autoridad en general, que vulnera o amenaza una serie de derechos que están reconocidos en la Constitución, por ejemplo la igualdad, derecho de asociación, derecho al trabajo, una serie de derechos que están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución. Este amparo no procede contra normas legales que son emanadas de un procedimiento regular.

¿Qué escenarios se pueden dar el martes?

Primero tendría que explicarte que en esta última parte del año desde el mes de julio ha habido una serie de modificaciones tanto en el proceso de amparo como en el de ley que se ha dictado que es la “Ley que regula el Procedimiento Concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú”, la ley número 31279. Comenzaremos diciendo que el día 5 de julio el señor Víctor Raúl Walde Aguilar interpone una demanda de amparo contra el Congreso de la República, pero este día ni siquiera estaba publicada la ley. Interpone el amparo, cae al 11avo Juzgado Constitucional de Lima y admite la demanda el día 23 de julio.

Esta demanda se admite porque también en esta fecha se publicó en Nuevo Código Procesal Constitucional que son básicamente las reglas por las cuales se ciñe el proceso de amparo. El juez ya no puede rechazar la demanda al momento que conoce el proceso. La admite o le pide al demandante que haga unas precisiones. Además, tiene que fijar una fecha de audiencia. Se ha admitido la demanda y se ha fijado una fecha de audiencia.

La revisión que se puede hacer de los expedientes judiciales tenemos que se han presentado dos escritos, el día 30 de noviembre y el día 01 de diciembre, se presentaron dos escritos del Club Universitario de Deportes, donde se están apersonando al proceso. Lo están pidiendo bajo una figura que se llama Litis Consorte. Ello significa que la sentencia le va a afectar de alguna forma, entonces tiene que tomar conocimiento y poder defenderse.

Yo considero que puede haber tres posibilidades. La primera es que al ver que existen escritos pendientes el juez suspende la audiencia hasta resolverlos. Una segunda posibilidad es que en la misma audiencia el juez pueda resolver los escritos y en todo caso si le da la razón al Club Universitario de Deportes y lo incorpora al proceso notificarle con la demanda y le otorga un plazo de diez días para que conteste. Una tercera posibilidad sería que el juez rechace la intervención del club, continúe con la audiencia y hasta se podría dictar una sentencia.

¿Puede proceder o no?

Yo considero que es muy difícil que este amparo sea considerado fundado porque su argumento en este proceso es que esta ley con la suspensión del proceso concursal atenta contra derechos laborales de los trabajadores y de los acreedores del club entre los cuales se encuentra el señor Walde. Yo no veo ninguna afectación a este derecho porque en los amparos hay un contenido que protege que es el constitucionalmente protegido por este tipo de derechos. En este amparo solo estamos hablando que se ha dictado una ley y como te señale en un principio el amparo no procede contra normas legales que han sido emanadas en un procedimiento regular. Ha sido una ley dictada por el Congreso de acuerdo a los sistemas del procedimiento del congreso. En todo caso si se quiere cuestionar la aplicación o la constitucionalidad de esta ley no podría ser mediante un proceso de amparo sino mediante una Acción de Inconstitucionalidad que es un proceso totalmente distinto. Yo veo muy difícil que se declare fundada la demanda del señor Walde.

