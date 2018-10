Universitario se pronunció tras formalizar propiedad del Monumental

El administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, aseguró que se formalizó la propiedad del Monumental a manos del conjunto crema. Además, esperan el resultado de la inspección a la cancha.

"Lo que se ha hecho simplemente es formalizar lo que estaba en un laudo arbitral sobre la propiedad del Estadio Monumental. Ningún administrador anterior había cumplido con legalizar esto que lo único que trae son beneficios y no perjuicios. No he leído comentarios negativos pero sé que existen acerca de esto", dijo Carlos Moreno en Ovación.

Falta el OK

Universitario de Deportes arregló la cancha del Monumental y falta la confirmación oficial para que pueda usar el recinto.

"Ayer tuvimos la inspección del ingeniero Benavides y la percepción ha sido positiva. Mañana esperamos la aprobación para jugar los próximos partidos ya que el Estadio Nacional se estaría cerrando para el mantenimiento de la cancha pensando en el amistoso de noviembre", comentó.