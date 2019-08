Universitario de Deportes | Presidente de Reggina le dio la bienvenida a Germán Denis al club italiano | VIDEO

Se confirmó la salida de Germán Denis. El atacante argentino no seguirá en Universitario de Deportes y firmará por el Reggina de la Tercera División de Italia.

A través de un video colgado en las redes sociales, el presidente del cuadro italiano, Luca Gallo, le dio la bienvenida al ahora exjugador de Universitario de Deportes.

El presidente de Reggina confirmó la llegada de Germán Denis al equipo de Italia mediante el video publicado en la cuenta oficial del club en Twitter.

Are you ready??? Il presidente @PresLucaGallo ha un messaggio per tutti VOI!!! #denis #reggina #germandenis pic.twitter.com/MznBI1bGjR