Pedro Troglio: "Nos falta un volante como Alexi Gómez"

El técnico de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, se acordó de Alexi Gómez en la conferencia de prensa luego del empate ante la San Martín. El DT aseguró que le falta un jugador como la 'Hiena' para poder sacar mejores resultados.

"En el mediocampo falta un volante como Alexi Gómez, con manejo, con velocidad con gol. Todavía no encontramos a ese jugador", dijo Pedro Troglio.

Está tranquilo

Pedro Troglio asegura que, pese a la situación de Universitario de Deportes en la tabla, está tranquilo y espera que pronto lleguen los resultados.

"La posición en la tabla ahorita para mi no es preocupante, estamos cerca de lo que queremos, me preocuparía si el equipo no propondría", expresó.