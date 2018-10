Pablo Lavandeira: "Yo no cobraba penal en la jugada de Aldo Corzo"

El volante de Universitario de Deportes, Pablo Lavandeira, habló acerca del polémico penal que le cobraron a Aldo Corzo ante Unión Comercio, que le dio la victoria a los cremas.

"Yo no cobraba penal en la jugada de Aldo Corzo. Claramente es penal, pero no lo hubiera cobrado porque considero que el agarrón no influye en la caída. Pero así es el fútbol", dijo Pablo Lavandeira a RPP.

Hay otra jugada que me tiran un codazo en la cara dentro del área y el árbitro cobró para afuera. Cada uno percibe algo diferente, nos podemos equivocar pero Diego Haro no se equivocó porque fue reglamentarista", añadió.

Pablo Lavandeira también destacó el triunfo de Universitario de Deportes y elogió a los hinchas que llegaron al Estadio Nacional. "Los fanáticos de la 'U' son increíbles. El apoyo y el aliento es constante".

