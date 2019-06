Universitario de Deportes | Óscar del Portal criticó llegada de Ángel Comizzo al conjunto merengue | VIDEO

Ángel Comizzo está cada vez más cerca de llegar a Universitario de Deportes. El técnico argentino, que sacó campeón a los cremas en 2013, sería el elegido para dirigir el cuadro merengue.

Sin embargo, esta decisión de traer nuevamente el argentino Universitario de Deportes ha sido muy criticada, ya que en 2014 no se fue de la mejor forma del club.

Por ello, Óscar del Portal señaló su rechazo a que Ángel Comizzo vuelve a vestir el buzo crema. "Los administradores que están ahora, no son los que estuvieron en aquel entonces. Ellos no sienten lo que sintió el hincha. Es más, te aseguro que ni siquiera sabían lo que había pasado y por eso están trayéndolo, solo porque fue campeón con la 'U'. Ni siquiera han evaluado ¿cómo juega Comizzo?, ¿qué hace Comizzo?, ni ¿a qué apunta a jugar Comizzo?", dijo el conductor de Fútbol en América.

Óscar del Portal explicó también que hay personas cercanas al entorno del club que tampoco quieren el regreso de Ángel Comizzo.

"Le he preguntado a amigos, socios, hinchas de Universitario y les da cólera que llegue Comizzo. A mí la verdad, no me afecta. Pero si una persona se va de esa forma y deja el barco así, yo no vería con buenos ojos que regrese", señaló.

