Nicolás Córdova tras derrota: "Vamos a luchar hasta el final"

El técnico de Universitario de Deportes, el chileno Nicolás Córdova, salió a la conferencia de prensa en el Estadio Nacional con el rostro desencajado. Sus palabras sobre la derrota frente a Real Garcilaso llevaron tristeza, sosiego, debido a que el plan para ganar los tres puntos no fue fructífero.

"A título personal, me duele mucho la derrota porque estaban todas las condiciones dadas para dar un salto de calidad, de poder quedar mejor posicionados en el acumulado, que es lo que nos interesa. Había preparado el partido con mucha ilusión", inició sus comentarios el DT de Universitario de Deportes.

"Estos partidos son peligrosos porque juegas con estadio lleno, tienes mucha responsabilidad. Pero no tuvimos la capacidad a nivel emocional de repetir el partido del otro día. El empate hubiese sido casi un punto ganado", agregó después.

No se hace ilusiones

Respecto a la situación de su equipo, Nicolás Córdova manifestó que intentarán potenciar el plantel que tiene hoy, siempre y cuando la FPF no le niegue la chance de contratar.

"Yo parto de la base que no voy a tener refuerzos hasta que haya una prueba contraria. Obviamente tenemos que mejorar todos los aspectos. De no llegar gente, vamos a potenciar lo que tenemos. Nos va a costar más. El plantel es extremadamente joven. No tengo temor de ponerlos, pero ante la lesión de cualquier jugador, se resiente el plantel. No es una critica ni un lamento. Yo siempre supe en las condiciones que venía. En ese sentido, vamos a luchar hasta el final", expresó el técnico de Universitario de Deportes.

"Con un triunfo pudimos haber quedado más cómodos. Ahora vamos a ir a buscar los puntos en la próxima fecha ante un rival que es complicado, así como la cancha", finalizó.